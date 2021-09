Cyberespace : l'Union européenne hausse le ton contre la Russie

Le Conseil de l'Union européenne accuse publiquement la Russie pour des cyberattaques dans le cadre d'une campagne Ghostwriter de désinformation et manipulation de l'opinion.

L'Union européenne a publiquement mis en garde la Russie en dénonçant des cyberactivités malveillantes qui doivent immédiatement cesser. " Nous demandons instamment à la Fédération de Russie de se conformer aux normes en matière de comportement responsable des États dans le cyberespace. "

" Ces activités sont inacceptables car elles visent à menacer notre intégrité et notre sécurité, nos valeurs et principes démocratiques ainsi que le fonctionnement des fondements mêmes de nos démocraties. "

Selon l'UE, des attaques ont visé de " nombreux parlementaires, fonctionnaires, responsables politiques, membres de la presse et de la société civile en accédant à des systèmes informatiques et des comptes personnels, et en volant des données. "

Une opération Ghostwriter

A priori sous la houlette des services de renseignement russe, une campagne d'actions malveillantes de désinformation dénommée Ghostwriter est pointée du doigt, comme l'avait déjà récemment fait l'Allemagne en ouvrant une enquête.

L'entreprise de cybersécurité FireEye a attribué les attaques de la campagne Ghostwriter à un groupe de cyberespionnage au nom de code UNC1151 qui agit avec le soutien d'un État.

Un exemple cité est l'exploitation de comptes compromis de responsables politiques polonais sur les réseaux sociaux pour publier des contenus critiques sur l'OTAN.