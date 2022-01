Rust : 9 ans et 12,8 millions de ventes plus tard...

Rust se présente comme l'un des plus anciens jeux de survie moderne encore en activité. Lancé en 2013 sous la forme d'une alpha en accès anticipé sur Steam, le titre de FacePunch Studios connait un succès quasi immédiat.

Lancé comme l'un des premiers jeux misant sur la survie, le craft, la fabrication de base et les combats en mode FPS, le titre mélange les genres et séduit par son aspect bac à sable où tout ou presque est possible.

9 ans plus tard, le titre a connu des centaines de patches, des DLC et s'est décliné sur consoles. La communauté autour du titre reste l'une des plus importantes de l'univers des jeux en ligne.

FacePunch Studios nous indique ainsi que depuis sa sortie, Rust a été vendu à plus de 12,48 millions d'exemplaires tous supports confondus et qu'un nouveau record de fréquentation a récemment été atteint avec plus de 267 000 joueurs en simultanée.

En 2021, le titre a écoulé plus de 1,11 million de packs DLC, il aura rassemblé 32 871 serveurs connectés et le titre a banni plus de 600 000 comptes de tricheurs. Le titre a également connu un retour en force sur les plateformes de streaming comme Twitch avec plus de 1,37 million de spectateurs sur plus de 300 millions d'heures en 2021.