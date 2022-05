RuStore : l'alternative à Google Play Store pour les Russes

Après les sanctions occidentales suite à la guerre en Ukraine, les Russes viennent de découvrir RuStore qui est une boutique d'applications visant à remplacer le Play Store sur les appareils fonctionnant sous Android, qui ne fonctionne plus pour les habitants de la Russie, de même d'ailleurs que l'App Store d'Apple.

Le groupe VK a mis en place cette bibliothèque d’applications avec l’appui des géants russes de la technologie, mais aussi avec l’aide du gouvernement. L’entreprise est également connue pour proposer un "Facebook russe" utilisé par 60 millions d’utilisateurs. Parmi les soutiens, nous notons la présence de Kaspersky, géant de la cybersécurité, qui s’engage à ce qu’aucune ligne de code malveillant ne puisse se loger dans la boutique d’applications.

Actuellement, RuStore propose déjà plusieurs centaines d’applications pour Android. Les Russes peuvent trouver VK, Yandex, Sberbank, etc. Le patron de VK, Vladimir Kiriyenko, déclare « Je suis certain que RuStore sera très demandé par les utilisateurs et les développeurs. Il a tout ce qu’il faut pour devenir le plus grand magasin d’applications russe ».

À la demande du Kremlin, le logiciel sera prochainement préinstallé sur chaque mobile Android vendu en Russie, ce qui représente environ 80% du marché.