RX 7700XT : AMD prépare une carte graphique de milieu de gamme plutot solide

AMD continue de peaufiner sa prochaine génération de cartes graphiques et les informations partagées par la marque tendent à penser qu'il faudra s'attendre à un véritable bond en avant dans les performances.

La puce Navi 33 qui s'installera au coeur de la Radeon RX 7700 XT pourrait ainsi étonner les joueurs de par sa puissance. Pourtant orientée vers le milieu de gamme, elle se présente comme une optimisation de l'actuelle Navi 21 sous architecture RDNA 3 qui profitera d'une gravure en 6 nm via TSMC.

L'architecture RDNA 3 intégrera des solutions multi-chiplets mais concernant la Navi 33 il faudra s'attendre à une seule puce de 360 à 460 mm², soit un die 30 % plus petit que sur Navi 21.

La puce serait associée à 8 Go de GDDR6 et globalement, il faudra s'attendre aux performances d'une RX 6900 XT avec des fonctionnalités de Ray Tracing bien supérieures.

La consommation estimée serait de 200W. WCCFTech va plus loin et évoque deux Shader Engines disposant chacun de deux Shader Arrays composés de 5 WGP. Chaque WGP intégrerait 8 unités SIMD32 dotées de 32 ALU soit un total de 5120 coeurs.

Pour aller encore plus loin dans les performances, AMD a prévu 128 a 256 Mo d'Infinity Cache et 4 liens de connexion mémoire en 32 bits pour un but de 128 bits. Positionnée entre 400 et 500 dollars à son lancement, la RX 7700 XT s'annonce comme une belle surprise et laisse présager de performances exceptionnelles pour le haut du catalogue d'AMD.