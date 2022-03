Ryzen 7 5800X3D : pas d'overclocking possible sur le nouveau processeur d'AMD

C'est Robert Halloc, directeur marketing d'AMD qui a confirmé l'information dans un live tenu sur le site Hot Hardware : le Ryzen 7 5800X3D ne permettra pas d'ajustement manuel de sa fréquence d'horloge maximale ni de ses tensions.

Pas d'overclocking en vue donc pour le dernier-né d'AMD qui s'explique par la nouvelle technologie d'empilement 3D exploitée au coeur du processeur. Cette technologie permet de profiter d'un plus grand cache L3 en le positionnant juste qu dessus du chiplet pour constituer le "3D V-Cache".

Or cette technologie est encore très jeune et n'a pas été optimisée pour l'overclocking et AMD a préféré verouiller la fonctionnalité. Malgré tout, cela devrait permettre au 5800X3D d'offrir 15% de performances de plus qu'un Ryzen 9 5900X dans les jeux.

Le processeur est attendu le 20 avril au tarif de 449 dollars.