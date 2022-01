Le Ryzen 9 6980HX passe le cap des 5 GHz

C'est lors du CES de Las Vegas que Lisa Su, la PDG d'AMD va présenter la nouvelle gamme d'APU Rembrandt attendus dans le courant de l'année sous la terminologie de processeurz Ryzen de séries 6000.

Mais déjà, WCCFTech avance quelques spécificités pour certains modèles, notamment les plus haut de gamme. Le site nous dévoile ainsi quelques éléments sur les Ryzen 9 6980HX, 6900HX et Ryzen 7 6800H, chacun affichant 8 coeurs pour 16 threads avec des TDP de 45 Watts et plus.

Ce qui impressionne, c'est la fréquence d'horloge du 6980HX qui s'affiche à 5 GHz, premier processeur Ryzen à franchir ce cap symbolique. L'architecture Zen 3+ gravée eb 6 nm par TSMC devrait ainsi permettre de monter en fréquences pour toujours plus de performances.

Rappelons que l'architecture Rembrandt prendra en charge le PCIe 4.0 ainsi que la DDR5, et permettra ainsi à AMD de venir se positionner sans complexe face à Intel et sa 12e génération de processeurs Alder Lake. Mais AMD aura un autre atout à mettre en avant puisque ces APU profiteront également d'une solution graphique RDNA 2 qui pourrait surpasser le module Iris d'Intel.