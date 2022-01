S7 Max V Ultra : Roborock dévoile son monstrueux robot aspirateur serpillière

Roborock commence l'année 2022 sur les chapeaux de roues en dévoilant le S7 MaxV Ultra, le plus perfectionné et équipé de ses robots station de lavage.

Le marché de l'aspirateur et nettoyeur robot explose ces dernières années et Roborock donne régulièrement le ton aux autres constructeurs.

Cette année encore, la marque souhaite aller encore plus loin avec ses produits et profite ainsi du CES 2022 pour dévoiler son S7 MaxV Ultra, un robot qui aspire, lave, se vide seul et nettoie même sa serpillière.

Le robot lui-même est une évolution du Roborock S7: il s'agit du modèle que l'on connait déjà et qui est doté d'un système Lidar, de la technologie VibraRise qui lui permet de rehausser la serpillière lorsqu'il détecte un tapis. Il profite tout de même de quelques améliorations dans l'identification des obstacles et les comportements à adopter. Il peut ainsi réaliser des photos des objets rencontrés sur son chemin, qui sont renvoyées à l'application dédiée.

La grosse nouveauté se situe dans la nouvelle base plus polyvalente et massive. Elle permet au robot de se recharger automatiquement, mais propose également plusieurs bacs : un bac équipé d'un sac à poussière de 2,5L qui permet au robot de se décharger, évitant ainsi à l'utilisateur la nécessité de réaliser une vidange à chaque passage, un bac de 3L d'eau propre, et un bac de 2,3L dédié à collecter les eaux usées.

Le S7 MaxV devrait être plus intelligent, disposer d'une meilleure cartographie, mais aussi se montrer plus endurant avec une autonomie de 3H annoncée, le double du précédent modèle.