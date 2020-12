Sabrent prépare un SSD 2,5 pouces de 16 To

Si la marque Sabrent ne vous parle pas, c'est tout à fait normal : bien qu'elle soit experte dans les solutions de stockage et particulièrement réputée à travers le monde la marque reste méconnue en Europe. Pourtant, les choses pourraient changer avec le prochain dispositif de la marque : un SSD de 16 To.

Cela fait des années que l'on évoque la démocratisation de la technologie SSD notamment à travers une évolution majeure des espaces de stockage. Or il faut avouer que les prix tout comme les capacités de stockage ont tendance à stagner depuis quelques années.

La plupart des fabricants proposent ainsi des évolutions sur les vitesses de transfert plus que sur les capacités de stockage et si les prix ont tendance à diminuer, nous restons sur des prix avoisinant les 100 à 150€ le To de SSD depuis plus de 3 ans.

Sabrent compte changer la donne et annonce un SSD au format 2,5 pouces dont la capacité sera de 16 To. De quoi envisager de basculer définitivement vers cette technologie et oublier les HDD mécaniques.

Pour arriver à cette capacité, il faudra toutefois faire des concessions sur les dimensions du SSD qui sera de 9;5 mm d'épaisseur contre 7 mm pour les SSD standard.

Selon TechRadar, le SSD de 16 To proposés par Sabrent proposerait des débits honorables de 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, de quoi sérieusement doper le stockage standard... L'idée serait alors de continuer de le combiner avec un SSD M.2 MVNe pour un système plus rapide.

Le SSD de Sabrent miserait sur un contrôleur Phison E12S et de la NAND Flash QLC 96 couches fabriquée par Micron.

Aucun prix n'a été annoncé pour l'instant, mais les rumeurs évoquent 2000 $, encore un peu cher pour véritablement se démocratiser, mais espérons que d'autres constructeurs emboitent rapidement le pas.