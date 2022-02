La Saint-Valentin chez HONOR avec 50 % de réduction maximum sur les smartphones, PC, montres...

Pour célébrer la Saint Valentin, le site du constructeur HONOR propose une très belle série de réductions que ce soit sur le téléphone HONOR 50 ou encore sur leurs MagicBook.

Pendant cette période, vous bénéficiez de la livraison gratuite offerte, de la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais et d'une garantie de deux ans.

Pour rappel, le smartphone HONOR 50 est doté d'un écran de 6,5" soit 16,5 cm de type AMOLED avec une définition de 2340 x 1080 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bords incurvés. Le smartphone est propulsé d'un SoC Snapdragon 778G associé à 6 à 8 Go de RAM et 12 à 256 Go d'espace de stockage. Le Honor 50 fonctionne sous Magic UI 4.2 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, nous constatons sur l'arrière 4 objectifs de 108, 8, 2 et 2 mégapixels et pour faire des selfies, on note la présence d'un capteur de 32 MP. Le smartphone a la possibilité de filmer en 4K. La batterie embarquée affiche 4300 mAh de capacité et le mobile bénéficie de la recharge rapide 66W qui permet 70% de recharge en 20 minutes.

Pour la Saint-Valentin, le smartphone HONOR 50 6+128 Go est au prix de 429,90 € au lieu de 549,90 € avec une coque de protection et les écouteurs Earbuds 2 Lite offerts. La version 8+256 Go est au prix de 479,90 € au lieu de 599,90 € avec les mêmes avantages.



Voici une sélection de bons plans à ne pas rater sur le site de HONOR :

Smartphone

HONOR 50 Lite 6+128 Go à 250 € au lieu de 300 € avec le HONOR Band 6 offert





PC portable

Montre connectée

Écouteurs



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme "Les 3 jours des Marques" chez AliExpress sur l'électroménager ou encore iLife qui lance son nouveau robot aspirateur iLife A11 avec une énorme réduction pour les premiers acheteurs.