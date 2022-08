Saints Row : une nouvelle vidéo avant le lancement

La franchise Saints Row s'offre un reboot dont la sortie est désormais programmée au 23 aout prochain.

Après plusieurs reports, le titre semble désormais fin prêt à se confronter aux attentes des joueurs. Volition Games a fait le choix d'un reboot complet de sa franchise plutôt que d'une suite après 4 volets ayant profité d'un vif succès.

Il s'agit toujours de proposer un vaste monde ouvert dans lequel s'affrontent différents gangs, dans un déluge de violence et d'humour décalé. Le studio a beaucoup misé sur la personnalisation et le contenu : il sera possible de personnaliser son personnage avec des centaines d'accessoires et tenues, mais également ses armes et ses véhicules.

Le titre s'offre un nouveau trailer en 4K et nous présente ainsi les rues de Santo Ileso, ses activités et de nouveau le niveau de personnalisation au coeur du jeu.

Saints Row sortira le 23 aout sur Xbox Series, PS4, PS5 et PC.