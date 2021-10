Saints Row s'offre une nouvelle bande annonce

Le reboot de la saga Saints Row s'annonce particulièrement intéressant et le titre a une chance de s'imposer sur le marché puisque GTA VI n'est visiblement pas près de nous donner des nouvelles.

Le titre misera une nouvelle fois sur un style bien plus orienté arcade, un véritable défouloir dans un monde ouvert qui empruntera à GTA, mais aura également sa propre identité.

Il sera ainsi toujours de se plonger dans une guerre des gangs avec des territoires à contrôler et à conquérir. Pour ce faire, le joueur aura accès à une foule de missions, des alliés et un arsenal énorme et parfois déjanté.

Le titre s'offre une nouvelle bande-annonce de plus de trois minutes qui mettent l'accent sur les véhicules et les combats sur la route. Fusillade, démolition, tout est fait pour offrir un maximum d'action aux joueurs.

Saints Row sortira sur consoles et PC le 25 février 2022.