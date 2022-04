Saints Row : la personnalisation se dévoile en vidéo

Le Reboot de Saints Row est toujours maintenu pour le 23 aout prochain et le titre nous dévoile un peu plus le niveau de personnalisation qui sera proposé dans le titre.

Saints Row a toujours été une franchise qui cumule les excès, allant jusqu'à se perdre en allant un peu trop loin dans son troisième volet.

Pour le reboot de la saga, Deep Silver compte malgré tout conserver la folie et le coté extrême qui a toujours été au coeur du titre, notamment au niveau de la personnalisation qui sera proposée.

Dans une nouvelle vidéo, les développeurs présentent les options de personnalisation qui seront proposées aux joueurs, et il faut dire qu'il y'aura de quoi séduire tout le monde...

Customisation des personnages, des armes, des véhicules, changements de textures, il sera même possible de transformer une voiture en bateau de guerre... Les délires les plus fous seront permis sur le titre pour offrir une expérience unique et sans limites aux joueurs.

Chaque petit détail d'un véhicule, d'une arme ou de son personnage sera personnalisable, que cela soit par l'installation de matériel supplémentaire ou de stickers ou peinture...

Et cette personnalisation s'étend également dans le QG et bases que propose le titre.

La personnalisation des personnages à elle seule pourrait offrir plusieurs heures d'occupation aux joueurs..