Saints Row Santo Ileso se dévoile en vidéo

Annoncé rapidement lors de la gamescom 2021, le nouveau volet de Saints Row se dévoile un peu plus en profondeur au fil d'une vidéo de plus de 7 minutes.

Les développeurs présentent ainsi le nouvel environnement du titre, les améliorations, le gameplay, mais surtout le choix fait de rebooter complètement la franchise pour revenir à un jeu plus terre à terre.

Il faut dire que les deux derniers volets de la franchise cherchaient à se détacher de son principal concurrent : GTA, et pour ce faire, les développeurs sont allés de plus en plus loin dans les délires loufoques et ont quelque peu dénaturé l'essence même du jeu. Pour beaucoup, les extravagances de Saints Row étaient bienvenues, mais le studio souhaite revenir aux bases et au fond original du titre, à savoir la guerre de gangs.

Dans la vidéo, on découvre ainsi Santo Ileso, une carte située dans le Sud-ouest américain qui rappelle notamment Las Vegas. On y trouvera 4 protagonistes principaux, 3 gangs (Los Panteros, Marshall Defense Industries et The Idols).

Le fond du titre reste un GTA Like : un monde ouvert, des missions principales et annexes, il sera possible de se déplacer à pied, à moto, en voiture et même dans des engins volants. L'arsenal s'annonce très développé et divers bonus de précommandes sont déjà prévus.

Notons qu'en ce moment même et jusqu'au 2 septembre, Saints Row 3 est proposé gratuitement sur l'Epic Games Store.