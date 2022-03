Salto : France Télévisions part avec la fusion entre TF1 et M6

Dans le contexte de la fusion entre TF1 et M6, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte avait indiqué fin 2021 que l'option de la vente de Salto n'était pas exclue, et pour concentrer les efforts du groupe sur France.tv. C'est désormais acté.

Si les groupes audiovisuels TF1 et M6 fusionnent comme prévu début 2023, France Télévisions cédera sa participation dans le service français de vidéo à la demande par abonnement lancé en octobre 2020. Il est détenu à parts égales par France Télévisions, TF1 et M6.

" Les groupes TF1 et M6 s'engagent, en cas de réalisation de leur projet de fusion, à racheter la participation de 33,33 % de France Télévisions pour une valeur définitive de 45 millions d'euros ", indiquent les trois groupes (PDF).

Salto sans le contenu de France Télévisions ?

Comme l'accord est conditionné à la réalisation effective du rapprochement entre TF1 et M6, Salto va rester sous le contrôle conjoint de ses trois actionnaires actuels tout au long de l'exercice 2022 en cours. Rien ne va donc changer cette année pour les abonnés à Salto qui étaient autour d'un demi-million début 2022.

En plus de l'accès à des chaînes en direct et en replay, Salto propose à partir de 6,99 € par mois des films, séries, documentaires et programmes de divertissement. Des séries peuvent être inédites, avec aussi des saisons en intégralité et des émissions en avant-première avant leur diffusion sur les chaînes.

Pour la suite, la question de la présence sur Salto du contenu de France Télévisions est donc en suspens. D'après Les Échos, France Télévisions pourrait toutefois obtenir des accords de distribution.