Le SSD Samsung 980 Pro à partir de 43 € !!! Mais aussi des ventilateurs, smartphones ROG, OnePlus, Xiaomi,...

Présenté lors du salon CES 2020 de Las Vegas, le SSD Samsung 980 Pro au format M.2 est compatible pour la première fois NVMe et PCIe 4.0 lui permettant d'atteindre des vitesses de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et de 5000 Mo/s en écriture séquentielle, et des vitesses de lecture et écriture aléatoires de plus de 1 million de IOPS !

Samsung exploite un contrôleur SSD Elpis custom avec 1 Go de RAM LPDDR4 pour le cache et de la mémoire V-NAND MLC 3 bits par cellule. Il est disponible en 4 capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

