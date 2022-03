Samsung a suspendu ses livraisons de produits vers la Russie

" En raison des développements géopolitiques actuels, les expéditions vers la Russie ont été suspendues ", a fait savoir Samsung en ajoutant continuer de " surveiller activement cette situation complexe pour déterminer les prochaines étapes. "

Le groupe sud-coréen fait ainsi comme par exemple les groupes américains Apple et Microsoft qui ont suspendu leurs ventes et services en Russie après l'offensive militaire russe en Ukraine. D'après Bloomberg, Samsung a arrêté toutes ses exportations en Russie, de ses smartphones grand public à ses semi-conducteurs.

Selon un rapport de Hana Financial Investment cité par Bloomberg, Samsung est le premier vendeur de smartphones en Russie avec une part de marché d'un peu plus de 30 %. Cela représente 4 % du chiffre d'affaires mondial du groupe dans ce secteur. Pour les ventes de semi-conducteurs en Russie, il est évoqué moins de 0,1 %.

Un même appel lancé à de multiples groupes

Vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine, Mykhailo Fedorov avait adressé une lettre au patron de Samsung Electronics de la même teneur que celle adressée au patron d'Apple.

Il avait demandé au groupe coréen d'arrêter temporairement de fournir ses produits et services à la Russie, y compris en bloquant l'accès à Samsung Pay, Samsung Galaxy Store et Samsung Shop. " De telles actions motiveront la jeunesse et la population active de Russie à mettre fin de manière proactive à l'agression militaire honteuse. "

Samsung a par ailleurs indiqué avoir fait don de 6 millions de dollars, dont 1 million de dollars en produits électroniques grand public, afin de soutenir les efforts humanitaires et les réfugiés avec la guerre en Ukraine.