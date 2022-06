Samsung aurait plus de 50 millions de smartphones invendus sur les bras

Selon des informations rapportées par The Elec, Samsung ne rencontrerait pas le succès attendu avec sa gamme de smartphones Galaxy A.

On évoque ainsi le fait que Samsung disposerait d'un stock de plus de 50 millions de smartphones chez les distributeurs dont la marque ne saurait pas quoi faire. Le chiffre correspond à 18% des 270 millions de terminaux espère écouler sur le reste de l'année, alors que les invendus ne dépassent habituellement pas les 10% des expéditions prévues.

Le marché du smartphone affiche ainsi un ralentissement sérieux, voire même un recul chez certains fabricants et cela se constate plus fortement chez les acteurs majeurs du secteur comme Samsung. Les prévisions du marché évoquent un recul de 3,1% des ventes sur l'année 2022 pour un total de 1,31 milliard d'appareils vendus.

La situation est d'autant plus inquiétante pour Samsung que sa gamme Galaxy A offrant de jolies configurations à prix contenu représentent traditionnellement plus de 50% des appareils vendus par la marque... C'est notamment grâce aux Galaxy A que Samsung se maintient en tête des plus gros vendeurs de smartphones au monde.

Reste que dans un contexte d'inflation, ce sont les utilisateurs les moins fortunés et plus à même de s'orienter vers ces smartphones d'entrée ou milieu de gamme qui sont impactés, et ne renouvellent ainsi pas leur appareil.

Par ailleurs, la gamme Galaxy A fait face à une concurrence de plus en plus importante de la part des constructeurs chinois qui visent justement l'entrée et le milieu de gamme.