Black Friday : Samsung lance dès aujourd'hui ses MEGA promotions sur ses smartphones, tablettes, montres...

Du 19 au 30 novembre, pour fêter le Black Friday, Samsung propose via son site officiel et le Samsung Shop tout un ensemble de promotions sur de (très) nombreux produits de la high-tech, mais également de l'électroménager.

Le Black Friday est particulièrement bien placé dans le calendrier à quelques encablures de Noël. Une aubaine pour se faire plaisir ou pour préparer l'achat de cadeaux, le tout à prix ultra réduit. Alors si des promotions sont également de la partie… Peu importe au final la date exacte du Black Friday (théoriquement le 26 novembre), plusieurs fabricants ouvrent le bal en amont comme Samsung.

Ainsi, du 19 au 30 novembre, le célèbre fabricant coréen propose pour le Black Friday via son site et sur le Samsung Shop de très nombreuses promotions avec notamment des réductions de prix sous forme de remise immédiate. Elles portent sur ses smartphones, tablettes, montres connectées, écouteurs sans fil et plus encore dans l'électroménager.

Attention, les stocks sont limités donc ne tardez pas !

Smartphones (19 au 28 novembre)

Galaxy A52s 5G à 379 € : 80 € de remise immédiate et une coque offerte

Galaxy S20 FE 4G et 5G à 399 € et 499 € : 260 € de remise immédiate et coque offerte

Galaxy S21 5G à 699 € : 160 € de remise immédiate + coque et SmartTag offerts

Galaxy S21+ 5G à 799 € : 260 € de remise immédiate + coque et SmartTag offerts

Galaxy S21 Ultra 5G à 999 € : 260 € de remise immédiate + coque et SmartTag offerts

Galaxy Note 20 Ultra 5G à 999 € : 310 € de remise immédiate

Galaxy Z Fold 3 à 1 599 € : 200 € de remise immédiate pour la version 256 Go et 300 € de remise pour la version 512 Go, + dans les deux cas 100 € de crédit Google Play offert + 200 € de bonus reprise

Galaxy Z Flip3 (hors Bespoke) : coque et chargeur sans fils offerts + 100 € de crédit Google Play





Tablettes (19 au 28 novembre)

Galaxy Tab S7 et S7+ : remise immédiate de 150 €

Galaxy Tab S7 FE : remise immédiate de 100 €

Galaxy Tab A7 : remise immédiate de 50 €

Galaxy Tab A7 Lite : remise immédiate de 20 €

Pour l'achat d'une Galaxy Tab S7, S7+ ou S7 FE, 50 € de crédits Google Play sont offerts en entrant le code GPLAY au panier pour en profiter. Un coupon à renseigner sur les Google Play Store sera envoyé.





Montres connectées (19 au 28 novembre)

Galaxy Watch 4 et Watch 4 Bespoke : 70 € de remise immédiate

Galaxy Watch 4 Classic et Watch 4 Classic Bespoke : 100 € de remise immédiate

Pour l'achat d'une Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic, 10 % de son montant est à gagner en points Samsung Rewards.





Écouteurs sans fil

Galaxy Buds Live à 99 € : 60 € de remise immédiate du 19 au 28 novembre

Galaxy Buds Pro à 179 € : 50 € de remise immédiate du 19 au 25 novembre

Galaxy Buds Pro à 169 € : 60 € de remise immédiate du 26 au 28 novembre

Galaxy Buds 2 à 129 € : 20 € de remise immédiate du 26 au 28 novembre

Du 19 au 28 novembre, tout achat d'une paire de Galaxy Buds 2 permet de bénéficier de 50 % de remise sur une deuxième paire.





Électroménager (19 au 30 novembre)

Jusqu'à 200 € de remise immédiate sur une sélection de produits de lavage

Jusqu'à 300 € de remise immédiate sur une sélection de réfrigérateurs

Jusqu'à 50 € de remise immédiate sur une sélection de fours à micro-ondes

Jusqu'à 200 € de remise immédiate sur une sélection d'appareils de cuisson

Jusqu'à 50 € de remise immédiate sur une sélection d'aspirateurs

Jusqu'à 100 € de remise immédiate sur une sélection de purificateurs d'air

Jusqu'à 100 € de remise immédiate sur une sélection de lave-vaisselle



Pour rappel, toutes ces promotions sont à découvrir sur cette page dédiée du site de Samsung !