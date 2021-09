Samsung Cloud efface vos données à la fin du mois

Dans la guerre des services cloud, Samsung Cloud n'a pas survécu. Après une migration vers OneDrive, il ne reste plus que le téléchargement en local avant suppression des données.

Depuis plusieurs mois, Samsung procède à une extinction progressive des services de sa solution de stockage dans le cloud Samsung Cloud. La situation diffère en fonction des pays répartis dans deux groupes.

Pour le premier groupe, l'ultime étape de ce processus de fermeture est le 30 septembre 2021, alors qu'elle est le 30 novembre 2021 pour le deuxième groupe.

À partir de cette date butoir, " la fonction Gallery Sync et le stockage de Mes fichiers sur le Drive ne seront plus pris en charge par Samsung Cloud et vos données seront effacées. " Sachant qu'une migration vers OneDrive de Microsoft avait été mise en place.

Pour le premier groupe, la migration vers OneDrive a pris fin et ne reste désormais plus que le téléchargement en local avant la suppression des données.