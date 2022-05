Samsung : ça donne quoi un capteur de 200 MP pour smartphone ?

Motorola compte frapper fort cet été avec le Frontier, un smartphone haut de gamme qui aura la lourde tâche de relancer la marque sur ce segment très concurrentiel.

Et pour séduire les utilisateurs, Motorola mise sur quelques originalités, à commencer par une exclusivité mondiale avec l'intégration du capteur ISOCELL HP1 de Samsung, le tout premier capteur de 200 millions de pixels du marché.

Mais finalement, ça donne quoi ce type de capteur sur un smartphone aussi compact ?

Samsung a tenu à dévoiler les performances de son module au fil d'une vidéo qui présente les capacités de son capteur... De quoi faire une photo de chat gigantesque de 28 mètres de large sur 22 mètres de haut, soit 616 m² sans perte ni grossissement...

Attention toutefois, Samsung reste assez transparent dans sa vidéo : le cliché obtenu n'a pas été pris depuis un smartphone. C'est bien le capteur ISOCELL HP1 qui a été utilisé, mais monté sur une carte mère dédiée et associé à un objectif 24x36. Par ailleurs, Samsung précise également que le résultat a été retouché via un logiciel.

Sur Smartphone, on pourrait donc obtenir des résultats plus mitigés que ce que propose la vidéo de Samsung... D'ailleurs l'intérêt de ce type de capteur reste surtout la possibilité de zoomer dans les clichés et de recadrer ses photos sans trop de perte.