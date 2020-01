Samsung dévoile son Galaxy Chromebook

Samsung est actuellement sur le salon du CES pour y présenter ses nouveaux produits et en marge des écrans, la marque dévoile également le Galaxy Chromebook.

Samsung a profité du salon du CES de Las Vegas pour dévoiler son Galaxy Chromebook, un chromebook qui s'oriente vers le haut de gamme pour venir jouer des coudes avec le Pixelbook.

La marque Coréenne affiche ainsi son soutien à Google avec un notebook premium équipé de ChromeOS. Il se dote ainsi d'un écran de 13,3 pouces OLED au format 16:9 et à la définition 4K.

L'appareil se dote d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération (Comet Lake-U) associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD. Le tout est combiné à une batterie de 49,2 Wh pour une autonomie d'au moins 8 heures.

L'écran est tactile et compatible avec un stylet, d'ailleurs il est également monté sur des charnières pour pivoter à 360 degrés et se transformer en mode tablette. La commercialisation est prévue pour le premier trimestre aux USA à un prix de départ de 999 dollars.