Samsung dévoilera ses Galaxy A le 17 mars

Après avoir lancé ses Galaxy S22 et dévoilé son nouveau Galaxy Book 2, Samsung ne relâche pas la pression et annonce un événement qui se tiendra demain et qui vise la présentation des nouveaux Galaxy A, les smartphones de milieu de gamme de la marque.

Prévu à 16h sur YouTube, l'événement devrait permettre de découvrir les Galaxy A53 et A73.

Selon certaines fuites, le Galaxy S53 devrait se doter d'un écran SUPER AMOLED Dull HD+ en 120 Hz, d'un SoC Exynos 1280 compatible 5G, d'une batterie 5000 mAh ainsi que d'un quadruple APN 64 Mp.

Le Galaxy A73 de son coté pourrait s'équiper d'un écran de 6,7 pouces en 90 Hz, d'une batterie 5000 mAh ainsi que d'un module quatre appareils photo sans plus de précisions pour le moment.