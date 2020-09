Samsung enterre son service de stockage Cloud

Samsung ne proposera prochainement plus de service de stockage en ligne à ses utilisateurs : à compter du 5 octobre prochain, il ne sera déjà plus possible de créer un compte sur le service.

Le constructeur sud-coréen n'explique pas les motifs de cette fermeture, mais encourage ses utilisateurs à transférer leurs fichiers vers d'autres services concurrents dans les mois qui viennent. Un outil visant à faciliter le transfert des données a été déployé à cette adresse, tandis que Samsung propose une marche à suivre complète.

La fermeture partielle du service est prévue pour le 1er avril 2021 : à partir de cette date, plus aucune synchronisation ne sera possible, y compris pour transférer ses fichiers. Les abonnés de l'offre Premium facturés à l'année seront remboursés et la fermeture complète est programmée au 30 juin 2021. Après cette date, les fichiers seront détruits .