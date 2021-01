Samsung dévoile son SoC premium Exynos 2100 avec 5G intégrée

L'heure n'est pas encore à la présentation du Galaxy S21 par Samsung qui dévoile en amont son nouveau SoC Exynos 2100. Il prend la succession de l'Exynos 990, avec la promesse de Samsung d'avoir entendu et pris acte des critiques. De quoi clamer : " Exynos is back ! "

L'Exynos 2100 profite d'une gravure en 5 nm avec lithographie EUV (Extreme Ultra Violet). Elle permet d'augmenter les performances de 10 % et abaisser la consommation d'énergie de 20 % par rapport à une gravure en 7 nm.

Une configuration tri-cluster plus pêchue que le Snapdragon 888

Le nouveau SoC octocore tire parti d'une architecture CPU tri-cluster avec un cœur puissant ARM Cortex-X1, trois cœurs haute performance ARM Cortex-A78 (2,8 GHz) et quatre cœurs économiques ARM Cortex-A55 (2,2 GHz). Pour l'ARM Cortex-X1 à 2,9 GHz, Samsung souligne un cœur custom en étroite collaboration avec ARM.

Par rapport à l'Exynos 990, le gain annoncé pour les performances est de 30 %. Tous les éléments dans la puce ont été améliorés, au niveau de la mémoire cache, en passant par l'ordonnanceur et le contrôle de la tension électrique.



Le SoC intègre un GPU Mali-G78 avec 14 moteurs graphiques puissants et un gain de 40 % en matière de performances. Samsung a développé une solution AMIGO - Advanced Multi-IP Governor - pour réduire la consommation énergétique.

Pour l'IA, le processeur NPU (Neural Processing Unit) permet d'atteindre 26 TOPS (Tera Operations Per Second). L'ISP (Image Signal Processor) est capable de gérer un capteur photo de 200 mégapixels et jusqu'à six capteurs individuels avec un traitement simultané de quatre capteurs. Il est possible de filmer en 4K à 120 images par seconde ou 8K à 30 fps.

La lecture vidéo peut se faire en 8K à 60 images par seconde. Samsung souligne l'intégration du décodeur AV1 pour la vidéo en 8K.

Avec modem 5G intégré

L'Exynos 2100 est le premier SoC premium de Samsung à intégrer un modem 5G avec la capacité d'atteindre 5,1 Gbps en bande de fréquences inférieures à 6 GHz et 7,35 Gbps avec les extrêmement hautes fréquences (mmWave).



Le SoC exploite le taux de rafraîchissement d'écran à 144 Hz avec un affichage QHD+ et offre le support de la RAM LPDDR5. Lors de la présentation de l'Exynos 2100 actuellement en production de masse, Samsung a mis en avant la sécurité intégrée au hardware. Par ailleurs, le groupe a évoqué un travail avec AMD pour une prochaine génération de GPU mobile.