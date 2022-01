CES 2022 : Samsung Freestyle, le vidéoprojecteur léger et polyvalent

Avec le Freestyle, Samsung veut renouveler l'expérience du vidéoprojecteur en le rendant polyvalent et très facile à déplacer.

Cherchant à adapter l'usage du vidéoprojecteur aux nouvelles habitudes des consommateurs, Samsung a présenté sur le salon CES 2022 de Las Vegas un appareil aux fonctions multiples : vidéoprojecteur, enceinte connectée et lumière d'ambiance à la fois.

Le Samsung Freestyle joue sur tous les tableaux grâce à son format compact et son design monté sur un pied mobile qui permet de projeter son affichage un peu partout, du mur au plafond.

Ne pesant que 830 g et pouvant faire pivoter le faisceau de projection à 180 degrés, il peut être placé un peu partout et utiliser murs et mobilier pour afficher du contenu, sans nécessiter un écran.

Il dispose d'un mode de réglage automatique de l'image qui s'adapte à la surface et à l'angle de projection et peut afficher une image jusqu'à 100 pouces (moyennant un recul suffisant). Il est doté de son propre système audio diffusant à 360 degrés. C'est ce qui permet aussi d'en faire une enceinte connectée.

L'image projetée sera en Full HD avec compatibilité HDR10 et il vaudra mieux être en environnement sombre pour en profiter, la luminosité ne dépassant pas 230 cd/m3.

Il peut être branché à une prise murale ou utilisé avec une batterie externe compatible USB-PD. Il faudra toutefois qu'elle supporte une puissance de 50W / 20V pour en faire un vidéoprojecteur autonome.

Et quand il n'affiche pas du contenu animé, il pourra toujours servir de lumière d'ambiance avec effets lumineux projetés sur les murs et au plafond. Le vidéoprojecteur polyvalent Samsung Freestyle sera disponible durant le premier trimestre 2022 au prix de 999 dollars.