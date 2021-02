Samsung dévoile ses nouveaux Galaxy A12 et A02S, déjà disponibles en France

Samsung France a confirmé l'arrivée sur le marché de deux nouvelles références pour l'entrée de gamme avec les Galaxy A12 et A02S.

La marque évoque des terminaux à l'autonomie et aux prestations photo solides. Les deux appareils se dotent d'un écran LCD de 6,5 pouces en 1600x720 pixels et adoptent une batterie de 5000 mAh. Pour le reste, les prestations sont bien différentes d'un smartphone à l'autre.

Le Galaxy A12 propose ainsi un SoC Helio P35 associé à une puce graphique PowerVR GE8320 et 3, 4 ou 6 Go de RAM, 32, 64 ou 128 Go de stockage et une partie photo 4 capteurs 48 - 5 - 2- 2 MP. On y trouve également la prise en charge du Bluetooth 5.0, un connecteur USB-C, un capteur d'empreintes, le NFC et le smartphone se décline en 4 couleurs : noir, blanc, bleu, rouge.

Le Galaxy A02S opte pour sa part pour un Soc Snapdragon 450 avec GPU Adreno 506 associé à 3 ou 4 Go de RAM et de 32 à 64 Go de stockage. Il embarque 3 capteurs photo 13-2-2 MP et limite le Bluetooth à la version 4.2

Les deux appareils sont annoncés sous la barre des 200 euros.

Vous trouverez ainsi à 189€ le Galaxy A12 en 32 Go avec un SmartTag offert sur le site officiel de Samsung ou encore chez Boulanger, Darty ou Fnac.

Vous trouverez à 159€ le Galaxy A02S dans la même capacité. Attention, il n'est pas encore disponible sur le Samsung Shop mais vous pouvez le trouver chez Boulanger.