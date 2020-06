Les Samsung Galaxy A21s et A51 5G disponibles en France, mais aussi le A41

Commençons avec le Samsung Galaxy A21s qui dispose d'un affichage de 6,5 pouces avec un écran HD+ TFT qui permet une définition de 1600 px x 720 px. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 850 avec de 3 Go à 6 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go d'espace de stockage interne qui pourra être augmenté jusqu'à 512 Go grâce à une micro SD.

Niveau photo, on retrouve un quadruple appareil photo au dos avec un capteur principal de 48 Mégapixels, un ultra grand-angle de 8 Mégapixels, un capteur de profondeur de 2 Mégapixels et d’un objectif macro de 2 Mégapixels. Enfin, le A21s est doté d'une batterie de 5000 mAh ce qui permet une autonomie conséquente.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy A21s chez Darty et Boulanger au prix de 239 €, mais aussi à 211 € sur eBay, 214 € sur Rakuten et 231 € chez Amazon



Passons au Samsung Galaxy A51 qui propose un affichage de 6,5" avec un écran AMOLED qui offre une résolution Full HD+. Le A51 exploite un SoC Exynos 980.

Côté photographie on retrouve un quadruple photo à l'arrière du smartphone avec un capteur principal de 48 Mégapixels, un ultra grand-angle de 12 Mégapixels, un objectif macro de 5 Mégapixels et un capteur de profondeur de 5 Mégapixels. La batterie du Samsung Galaxy A51 est de 4 500 mAh et bénéficie de la charge rapide.

Le Samsung Galaxy A51 5G sera au prix de 479 €.



Enfin, Samsung a lancé en France son Galaxy A41 il y a quelques semaines. Ce smartphone est également un très bon choix grâce à son écran AMOLED de 6,1 pouces qui permet une définition Full HD+ de 2 400 px x 1 080 px. Il exploite un SoC MediaTekMT6768 avec 4 Go de RAM et 64 Go qui peut aller jusqu'à 512 Go avec une carte micro SD.

Au niveau de la photo, le A41 propose un triple module qui est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d'un objectif ultra grand-angle 8 mégapixels, d'un mode portrait de 5 mégapixels. Sa batterie est de 3 500 mAh et il est compatible avec la charge rapide.

Vous trouverez le Samsung Galaxy A41 à 299 € chez la Fnac, Darty, Boulanger , Rue Du Commerce et Red. Mais également chez Rakuten pour le prix de 357 €.