Samsung dévoile le Galaxy A22 avec 5G abordable et une version surprise

Samsung introduit le Galaxy A22 5G qui s'impose comme le smartphone avec connectivité 5G le moins cher de la marque. Une proposition qui viendra prochainement compléter la gamme Galaxy A dont la vocation est de rendre accessible les dernières innovations à un large public.

Au design en plastique et d'un poids de 203 g, le Galaxy A22 5G affiche sur un écran LCD FHD+ Infinity-V de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15 W.

Il est équipé d'un SoC octocore à 2,2 GHz - Dimensity 700 de MediaTek - pour apporter une compatibilité 5G (sub-6 GHz), associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le lecteur d'empreintes digitales est positionné sur le côté. Le Galaxy A22 5G dispose à l'avant d'un capteur de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est un capteur photo principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Un Galaxy A22 sans 5G mais avec écran OLED

Samsung introduit également le Galaxy A22 4G… qui fait donc l'impasse sur la connectivité 5G avec son SoC Helio G70 de MediaTek. La surprise est toutefois un écran Super AMOLED HD+ (Infinity-U) de 6,4 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l'écran mais toujours sur le côté.

Avec une configuration 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, batterie de 5000 mAh et poids de 186 g, le Galaxy A22 4G est doté d'un capteur photo de 13 mégapixels à l'avant. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, capteur de profondeur de 2 mégapixels et module macro (2 mégapixels).

Les Galaxy A22 5G et Galaxy A22 4G seront commercialisés dans le courant du mois de juillet. Avec finition mate, le Galaxy A22 5G sera décliné en trois coloris (noir, blanc, lavande) pour un prix de 259 €. En noir ou blanc brillant, le Galaxy A22 4G sera à 219 €. Samsung propose par ailleurs une série de promotions sur divers produits.