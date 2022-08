Le Galaxy A23 de Samsung passe à la 5G

Samsung officialise discrètement un smartphone Galaxy A23 avec compatibilité 5G dans son entrée et moyen de gamme. Avec un lancement réservé à certains marchés, le Galaxy A23 (4G) avait été introduit en début d'année.

La déclinaison 5G du Galaxy A23 est équipée d'un SoC Snapdragon 695 (2 x ARM Cortex-A78 à 2.2 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 à 1,7 GHz) et donc avec la présence d'un modem 5G Snapdragon X51. Associé avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il remplace ainsi le SoC Snapdragon 680.

Pour le reste, on retrouve un affichage sur un écran TFT (LCD) en V de 6,6 pouces avec définition FHD+ et taux de rafraîchissement de 90 Hz, capteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation, batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 25 W.

Une partie photo conservée

En matière de photo, c'est un capteur de 8 mégapixels à l'avant, tandis que c'est un quadruple photo à l'arrière. Le module principal de 50 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique OIS est complété par un ultra grand angle (123°) de 5 mégapixels, macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Comme le Galaxy A23, le Galaxy A23 5G sera lancé avec Android 12 et OneUI 4.1. Toutefois, Samsung ne précise pas pour le moment de calendrier, ni la question d'une disponibilité en Europe.

À titre indicatif, le Galaxy A22 5G avait été commercialisé l'année dernière à un prix de 259 €. À l'époque, le Galaxy A22 en version 4G (219 €) avait pour différence notable de profiter d'un écran OLED.