Samsung Galaxy A32 5G : le smartphone à petit prix débarque en Europe

Si le démarrage de la 5G s'est fait avec des smartphones haut de gamme en 2019, la compatibilité avec le nouveau réseau se répand désormais rapidement à presque tous les segments.

Les smartphones compatibles deviennent ainsi de plus en plus abordables. Avec le Galaxy A32 5G, Samsung propose ainsi un modèle polyvalent pour moins de 350 €. A ce tarif, on trouve un affichage 6,5 pouces en résolution 1600 x 720 pixels (HD+) avec encoche pour le capteur photo avant de 13 megapixels.

A l'arrière, un triple capteur photo combine module principal de 48 megapixels, ultra grand angle (123 degrés) de 8 megapixels, capteur macro de 5 megapixels et capteur 2 megapixels de capture des données de profondeur.

A bord, un processeur octocore 2 GHz est présent. S'il n'est pas formellement identifié, il pourrait s'agir d'un SoC Dimensity 720 de MediaTek avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Galaxy A32 5G (sub-6 GHz uniquement) propose en outre une solide batterie de 5000 mAh avec charge 15W et un mode Game Booster pour optimiser son fonctionnement pour les jeux, le tout fonctionnant sous Android avec surcouche One UI de Samsung.

Le Samsung Galaxy A32 5G est disponible dès ce jour pour un tarif de 329 € sur le site officiel de Samsung mais aussi chez Auchan.