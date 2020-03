Samsung Galaxy A41 : capteur photo 48 mégapixels et capteur d'empreintes digitales sous l'écran

Dans sa gamme des Galaxy A, Samsung officialise le smartphone Galaxy A41. L'annonce a d'abord été faite au Japon pour cet appareil compact de 70 mm de large et de milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A41 affiche sur un écran Super AMOLED FHD+ de 6,1 pouces au format 20:9. L'écran Infinity-U loge un capteur photo de 25 mégapixels (f/2,2) et dissimule un capteur d'empreintes digitales popularisé avec les Galaxy S10 et Note 10+.

Par rapport au Galaxy A40, c'est donc un écran légèrement plus grand en plus de cette intégration d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.



À l'arrière, il y a aussi une évolution avec un triple capteur photo - et non plus double - composé d'un module principal de 48 mégapixels (f/2,0), un ultra grand-angle 123° de 8 mégapixels (f/2,2) et un capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4).

Le Galaxy A41 est équipé d'un SoC octocore associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Selon SamMobile, il s'agit probablement d'un SoC Helio P65 de MediaTek, alors que c'est un SoC Exynos 7885 pour le Galaxy A40.

Certifié IP68, l'appareil embarque une batterie de 3500 mAh et dispose de l'USB-C pour une charge rapide de 15 W.

Sous Android 10 avec One UI 2.0, le prix du Galaxy A41 n'a pas été communiqué, sachant que le prix du lancement du Galaxy A40 en France était de 259 €. Au Japon, Samsung annonce une disponibilité en juin en partenariat avec l'opérateur docomo.