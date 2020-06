Samsung lance son Galaxy A41 en France

Officialisé au Japon en début d'année dans le milieu de gamme de la marque, le smartphone Galaxy A41 de Samsung débarque en France avec une commercialisation annoncée pour début juin.

L'appareil affiche sur un écran Super AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,1 pouces au format 20:9. L'écran Infinity-U loge un capteur photo de 25 mégapixels (f/2,2) et intègre un capteur d'empreintes digitales (On-Screen Fingerprint).

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels (f/2,0), un ultra grand angle 123° de 8 mégapixels (f/2,2) et un capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4). Le zoom numérique est de jusqu'à 8x.



Le Galaxy A41 est équipé d'un SoC octocore (deux cœurs à 2 GHz et six cœurs à 1,7 GHz) associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Samsung ne précise pas de quel SoC il s'agit. A priori, c'est un SoC Helio P65 de MediaTek.

Certifié IP68, le smartphone embarque une batterie de 3500 mAh et dispose de l'USB-C pour une charge rapide de 15 W. Il a des dimensions de 149,9 x 69,8 x 7,9 mm pour un poids de 152 g.

Samsung France indique une commercialisation du Galaxy A41 en noir, blanc et bleu prismatique. Un achat donne par ailleurs droit à deux mois d'accès à YouTube Premium. Si le prix n'est pas encore divulgué, il n'y a pas de mystère pour autant. En Belgique, le Galaxy A41 est disponible depuis fin mai à 299 €.