Bon plan Samsung : le Galaxy A50 et le Galaxy A51 en promotion

Les smartphones Galaxy A50 et Galaxy A51 de la marque coréenne Samsung sont actuellement en promotion chez Cdiscount et eBay.

Le bon plan du jour concerne le Samsung Galaxy A50 qui est le 4e smartphone le plus vendu en 2019 avec 24,2 millions d'unités, mais aussi le Samsung Galaxy A51.

Commençons par le Samsung Galaxy A50 qui dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces qui offre une définition de 2340 x 1080 pixels. Ce smartphone est équipé de trois modules caméra à l'arrière qui proposent 25 Mpx, 8 Mpx et5 Mpx. L'appareil photo situé à l'avant du téléphone propose quant à lui 25 Mpx.

De plus, d'un côté purement technique, le Galaxy A50 permet 64 Go à 128 Go de stockage selon le modèle choisi, mais vous pourrez étendre cet espace grâce à une microSD. Le processeur de ce téléphone est le Exynos 9610 qui permet 4 Go de RAM. Enfin, la batterie Li-Po du Samsung Galaxy A50 est de 4000 mAh.

Lors de son lancement, le Samsung Galaxy A50 était au prix de 349 €, mais il est désormais disponible en promotion chez Cdiscount à 249 € avec livraison depuis la France.

Passons ensuite au Samsung Galaxy A51, le petit frère du A50 qui propose un affichage FHD+ 6,5 pouces avec trou centré au sommet de l'écran pour loger le capteur photo avant de 32 mégapixels et exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Le Samsung Galaxy A51 est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec charge 15 Watts, il se distingue par un système de 4 capteurs photo réunis dans un rectangle.

Vous retrouverez le Samsung Galaxy A51 en promotion à 317 € sur la plateforme eBay :

