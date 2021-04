Le Samsung Galaxy A51 en forte promotion avec un cadeau pour le smartphone Android le plus vendu au monde

Le smartphone Android le plus vendu au monde en 2020 est le Samsung Galaxy A51, qui profite aujourd'hui d'une forte promotion sur le site officiel de la marque avec un cadeau en prime.

Ne vous y trompez pas, du côté de Samsung ce ne sont pas les smartphones haut de gamme qui se vendent le mieux, mais plutôt ceux de milieu de gamme, et notamment ceux de la gamme Galaxy A dont on retrouve régulièrement les membres parmi les smartphones les plus vendus au monde.

D'après les derniers analystes comme Omdia, le Galaxy A51 serait ainsi tout simplement le smartphone Android le plus vendu en 2020, preuve de sa qualité. Et bonne nouvelle Samsung propose le Galaxy A51 en ce moment en promotion sur son site officiel avec un cadeau en prime.

Ce dernier propose pour rappel un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 megapixels et des modules 12 (ultra grand angle)+ 5 (macro)+ 5 megapixels (bokeh).

La version 4G, proposée ici, intègre un SoC Exynos 9611 4 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 15W.

Proposé officiellement à 379 €, Samsung vous permet de l'acheter sur son site officiel au prix réduit de 299 € avec en prime un Galaxy SmartTag offert et la livraison gratuite ! Signalons que vous pourrez également bénéficier d'une offre de reprise de votre smartphone jusqu'à 238 € ou de votre tablette jusqu'à 225 €.

Signalons que vous pourrez aussi le trouver à 269 € chez Cdiscount et Rue du Commerce, ou encore moins cher à partir de 244 € chez Amazon.