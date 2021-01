Samsung Galaxy A52 : 4G ou 5G au choix

Samsung connait un succès assez important avec sa gamme de smartphones Galaxy A orientés vers le milieu de gamme. Et l'année passée, le Galaxy A51 a particulièrement séduit le public par son prix conjugué à une fiche technique sérieuse. Pour Samsung, l'idée est de se positionner plus largement à côté des fabricants chinois aux tarifs très agressifs.

Prochainement, la marque devrait ainsi proposer un Galaxy A52 5G, successeur du modèle évoqué plus haut. Le smartphone a déjà obtenu diverses certifications en Chine, il sera doté d'un SoC Qualcomm Snapdragon 750G associé à 6 Go de RAM. Une version 4G sera également proposée, à base de Snapdragon 720G et 8 Go de RAM.

La partie photo sera assurée par un module à 4 capteurs au dos, l'écran quant à lui sera de 6,5 pouces et proposera un poinçon pour le capteur selfie.