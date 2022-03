Le Galaxy A53 5G de Samsung en précommande avec des cadeaux

Article sponsorisé par Samsung

Dévoilé la semaine dernière dans le cadre du renouvellement de son milieu de gamme, le smartphone Galaxy A53 5G de Samsung est disponible en précommande jusqu'au 31 mars prochain. Il sera commercialisé à partir du 1er avril à un prix débutant à 459 € dans une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans le cadre de la période de précommande et indépendamment du modèle, Samsung offre des cadeaux pour accompagner le Galaxy A53 5G avec des écouteurs sans fil Galaxy Buds Live offerts et 50 € de crédit Google Play. Les Buds seront expédiés directement et les codes crédits Google Play envoyés par email au bout de 6 semaines.

Avec écran 120 Hz et Exynos 1280

Certifié IP67 pour une résistance à l'eau et à la poussière, le Galaxy A53 5G affiche sur un écran FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Le smartphone est équipé du nouveau SoC Exynos 1280 de Samsung gravé en 5 nm avec deux cœurs ARM Cortex-A78 à 2,4 GHz, six cœurs ARM Cortex-A55 à 2 GHz et une partie graphique avec GPU Mali-G68. La marque souligne un traitement IA amélioré avec le processeur NPU (Neural Processing Unit) et pour des photos de nuit plus rapides, la capacité de prendre jusqu'à 12 images à la fois.

Par rapport au Galaxy A52 5G, les performances CPU sont jusqu'à 6 % plus rapides, +33% pour les performances graphiques et +43 % pour les performances NPU. Le SoC est associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (jusqu'à 1 To par carte microSD). Une technologie RAM Plus permet d'obtenir de la RAM virtuelle supplémentaire (jusqu'à 6 / 8 Go).

L'appareil dispose à l'avant d'un capteur photo de 32 mégapixels. À l'arrière, le module principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS) est associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels, capteur de profondeur de 5 mégapixels pour les portraits et capteur macro de 5 mégapixels.

Épais de 8,1 mm et pesant 189 g, le Galaxy A53 5G embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 25 W. Il est équipé d'Android 12 et One UI 4.1, et la marque s'engage sur quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Plus de détails sur le Samsung Galaxy A53 5G sur le site officiel.