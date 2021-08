Samsung arrête la pub dans ses applications natives

" Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires, notamment Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme. " C'est ce qu'a confirmé le fabricant sud-coréen à The Verge, en ajoutant qu'une mise à jour sera prête dans le courant de cette année.

" Notre priorité est d'offrir des expériences mobiles innovantes à nos utilisateurs en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Nous apprécions les commentaires de nos utilisateurs et poursuivons notre engagement à leur fournir la meilleure expérience possible avec nos produits et services Galaxy. "

En filigrane, on comprend aisément que la publicité dans les applications natives - préinstallées - de la marque sur ses smartphones et tablettes n'était guère populaire.

La confirmation de Samsung intervient après une publication de l'agence de presse coréenne Yonhap en début de semaine. En réponse à une question d'un employé, TM Roh, le président de la division Communications mobiles de Samsung Electronics, avait évoqué ce retrait de la publicité dans le cadre d'une mise à jour de One UI.

Avec les smartphones, la publicité dans des applications natives - ou stock apps - est essentiellement connue pour être une sorte de spécialité des fabricants chinois.