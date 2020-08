Samsung Galaxy Buds Live : les nouveaux écouteurs concurrents des Apple AirPods

Les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live en forme de haricots constituent la nouvelle offre en matière d'écouteurs TWS du groupe coréen, avec un son ciselé par AKG et un Gaming Mode réduisant la latence.

On avait vu arriver leur drôle de forme de haricot avant leur présentation officielle durant l'événement Galaxy Unpacked de Samsung : les écouteurs Galaxy Buds Live sont désormais officiels et visent une certaine originalité de design et de solides fonctionnalités avancées.

La forme est pour une fois assez différente de ce qui est habituellement proposé sur le marché et Samsung met en avant la qualité de son design qui évite l'habituelle tige qu'avait imposée Apple avec ses écouteurs AirPods, largement reprise par de nombreux fabricants.

Les écouteurs ne dépassent donc pas des oreilles et présentent de petits embouts proposés en deux tailles qui vont permettre d'isoler l'utilisateur des bruits extérieurs et de profiter des transducteurs 12 mm, sans pour autant constituer un système intra-auriculaire pur.

Ses trois micro intégrés permettront par ailleurs une annulation active des bruits (ANC) en conversation pour assurer une conversation restant claire et nette, débarrassée des bruits parasites environnants.

La réduction de bruit fonctionne aussi pour l'écoute de musique et l'on trouvera des commandes tactiles sur les oreillettes pour les piloter. L'autonomie annoncée est de 6 heures d'écoute musicale avec ANC ou de 8 heures sans, pour un total de 21 à 29 heures grâce à la batterie de l'étui de charge.

Celle-ci offre une charge rapide assurant 1h de fonctionnement en 5 minutes de charge et peut profiter de la charge sans fil Qi, en les posant par exemple sur des smartphones assurant la charge sans fil inversée.

Les Galaxy Buds Live profitent d'une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 pour une connexion encore plus stable et disposent d'un " Game Mode " réduisant le temps de latence afin de pouvoir les utiliser pour du jeu mobile.

Les écouteurs Galaxy Buds Live seront proposés en noir, blanc ou mystic bronze au prix de 199 € à partir du 21 août. On pourra notamment les acheter sur le site officiel de Samsung.

Dans le même temps, les écouteurs TWS précédents Galaxy Buds Plus profitent d'une baisse de prix et passent à 115 € seulement au lieu de 170 € à leur lancement, sur Amazon.