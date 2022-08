Bon plan : le chargeur à induction Samsung gratuit (!) accompagné d'écouteurs, PC portable, écran PC...

Commençons notre top 5 avec la télévision LG OLED 55C22 qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Elle est pourvue d'un écran OLED 4K UHD de 55 pouces avec une définition de 3840 pixels x 2160 pixels. La télévision profite de la technologie Dolby Vision et Dolby Atmos. C'est une smartTV et de ce fait, vous pouvez profiter d'Alexa et de Google Assistant ainsi que de nombreuses applications comme Netflix, Disney+… Au niveau de la connectique, l'écran TV affiche quatre ports HDMI 2.1 et trois ports USB 2.0. Elle est aussi compatible avec le Bluetooth 5.0 et le WiFi.

Sur le site de Carrefour, la TV LG OLED 55C22 est au prix de 1279 € au lieu de 1599 € avec le code 20EUROS.



Continuons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro qui bénéficient d'une belle réduction sur le site Rueducommerce.

Ils intègrent un woofer de 11 mm et un tweeter de 6,5 mm offrant de meilleurs basses et aigus pour un son équilibré. Les Samsung Galaxy Buds Pro bénéficient également de la technologie de réduction active de bruit permettant d'atténuer jusqu'à 99% du bruit ambiant.

En matière d'autonomie, les écouteurs permettent d'écouter votre musique pendant 8 heures sans la réduction active du bruit et 5 heures avec. Le boîtier permet d'ajouter 20 heures (16 h avec réduction de bruit) d'autonomie supplémentaire. Pour finir, ils possèdent la certification IPX7 indiquant une immersion possible.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro sont au prix de 150 € au lieu de 229 € sur le site de Rueducommerce.



Passons maintenant au PC portable Asus VivoBook Pro 15 qui voit son prix chuter.

L'ordinateur portable est équipé d'une dalle OLED de 15" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il intègre également le processeur Intel Core i35 11300H avec 8 Go de RAM et 5126 Go d'espace de stockage en SSD.

Il intègre un micro, deux ports USB 2.0, un port HDMI et un port USB 3. Un lecteur de carte microSD est aussi présent sur le PC. Enfin, il est compatible avec les technologies Bluetooth 5.0 et WiFi 5.

Le PC portable Asus VivoBook Pro 15 est au prix de 630 € au lieu de 850 € avec la livraison gratuite sur Rueducommerce.



Continuons avec le chargeur rapide à induction Samsung 15 W qui est gratuit sur Boulanger.

Ce dernier permet de recharger votre smartphone comme le Samsung Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra avec une consommation électrique faible. Il est doté d'un système de refroidissement intégré grâce à un ventilateur. Il dispose également d'un indicateur lumineux. Il est garanti 2 ans.

Sur le site de boulanger, le chargeur rapide à induction Samsung 15 W est gratuit avec les 20 % de rabais sur le panier et une ODR de 20 €.



Finissons avec le très beau bracelet connecté Withings Pulse HR qui profite de 33 % de réduction sur Amazon.

Il profite d'un affichage OLED monochrome et d'un boîtier étanche (jusqu'à 50 mètres) en acier inox. Il dispose d'un capteur de mesure de la fréquence cardiaque au dos du boîtier. Le bracelet bénéficie du suivi de la qualité du sommeil et il peut vous suivre sur une dizaine d'activités sportives. Du côté de l'autonomie, le bracelet profite d'environ 20 jours d'utilisation, ce qui évitera d'avoir à le recharger en permanence.

Sur Amazon, le bracelet connecté Withings Pulse HR est au prix de 80 € au lieu de 119 € avec la livraison gratuite.



