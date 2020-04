Samsung Galaxy Fold 2 : vers un écran pliable 120 Hz et des caractéristiques alléchantes

Après le Galaxy Fold dévoilé en début d'année 2019, le groupe Samsung lui prépare une suite sous la forme d'un Galaxy Fold 2 qui pourrait être présenté en août, en compagnie du Galaxy Note 20.

Son design supposé a commencé à émerger sur le Web et ses caractéristiques se précisent peu à peu. Il offrira bien sûr toujours un affichage pliable lui permettant d'être smartphone ou tablette compacte en un seul appareil mobile et, selon de nouvelles rumeurs, il disposera d'un écran souple 7,59 pouces Dynamic AMOLED 2213 x 1689 pixels et offrant un rafraîchissement de 120 Hz, comme pour la série Galaxy S20.

Credit : Ben Geskin

D'après le rapport de DSCC (Display Supply Chain Consultants), Samsung aurait souhaité proposer un capteur photo avant intégré sous l'écran mais aurait manqué de temps pour l'intégrer. On pourrait retrouver cette fonctionnalité sur le successeur du Galaxy S20 en début d'année prochaine.

Le Galaxy Fold 2 devrait donc plutôt faire appel à un poinçon dans l'écran pour la caméra avant. Comme le premier Galaxy Fold, l'écran souple se refermera comme un livre et nécessitera un écran supplémentaire en façade une fois replié.

Credit : Ben Geskin

Ce dernier est de type Dynamic AMOLED avec une diagonale de 6,23 pouces et une résolution de 2267 x 819 pixels, avec là aussi un poinçon dans l'écran.

XDA Developers ajoute que le Galaxy Fold 2 devrait être proposé en versions 4G et 5G, avec un SoC Snapdragon 865, voire Snapdragon 865+, et utiliserait du verre souple UTG (Ultra Thin Glass) plutôt qu'un substrat plastique.

On devrait également trouver le support du S Pen et des capacités de stockage allant jusqu'à 512 Go. Pour la partie photo, on devrait retrouver la même configuration que sur le Galaxy S20+, avec des modules 12 megapixels et un téléobjectif 64 megapixels.

Le Galaxy Fold 2 disposerait enfin d'une batterie de capacité 4500 mAh avec une charge rapide 25W, à défaut de pouvoir proposer mieux, des obstacles techniques devant encore être résolus. On trouvera aussi de la charge sans fil et une charge sans fil inversée.

Enfin, les technologies étant mieux maîtrisées et produites, le Galaxy Fold 2 pourrait être proposé à un tarif plus attractif que le modèle de 2019, lancé à plus de 2000 €.