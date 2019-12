Galaxy Note 10 Lite : ses caractéristiques n'ont plus de secret

Au gré d'apparitions sur des benchmarks ou avec des documents de la Federal Communications Commission aux États-Unis, les informations sur le Galaxy Note 10 Lite de Samsung - référencé SM-N770F - n'ont pas manqué.

Comme souvent, WinFuture enfonce le clou en publiant avant son annonce officielle l'ensemble des caractéristiques techniques du smartphone dont le lancement est attendu pour le mois de janvier 2020.

Le Galaxy Note 10 Lite affichera sur un écran AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels), une résolution de 398 ppp et support HDR. Un lecteur d'empreintes digitales sera intégré sous l'écran.

Un poinçon centré au sommet de l'écran logera un capteur de 32 mégapixels (ouverture f/2,2), tandis que ce sera un triple capteur photo à l'arrière avec une disposition dans un carré. Il s'agira d'un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,4) avec zoom optique x2.

L'appareil sera équipé d'un SoC Exynos 9810 (2,7 GHz) associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarquera une batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide 25 W.

Parmi d'autres aspects, WinFuture détaille une compatibilité Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (ac), un module NFC, un port jack 3,5 mm, le stylet S-Pen.

D'après le site allemand, le Galaxy Note 10 Lite de Samsung sera commercialisé à 609 €. Un prix à titre indicatif. Il faudra d'ailleurs attendre - bien évidemment - l'annonce officielle de Samsung.