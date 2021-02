Le Samsung Galaxy Note 20, le casque Sony WH-1000XM4 et la Nintendo Switch Lite à prix cassé

Profitez aujourd'hui de très belles promotions avec un smartphone haut de gamme Samsung, un casque Bluetooth Sony de qualité et une console de jeu Nintendo à moins de 185 €

Commençons ce bon plan avec le smartphone Samsung Galaxy Note 20 qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce téléphone portable exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Pour les amateurs de photographie, on trouve sur ce Samsung un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts et au chargement sans fil.

Cdiscount propose en ce moment le smartphone Samsung Galaxy Note 20 256 Go à 699 € au lieu de 959 €.



Poursuivons avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Sony WH-1000XM4 est actuellement à 237 € au lieu de 399 € en utilisant coupon RAKUTEN20 chez Rakuten.



Terminons avec la Nintendo Switch lite qui propose écran LCD tactile de 5,5 pouces. Cette version est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Effectivement, elle ne pèse que 275 g alors que la Nintendo Switch pèse 297 g.

Attention, la console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

Toujours chez Rakuten, vous pourrez trouver la console de jeu Nintendo Switch Lite à 184 € seulement au lieu de 249 € ave cle coupon RAKUTEN20 !!



Enfin, vous pourrez consulter nos derniers bons plans concernant le TOP promotions du jour avec Samsung Galaxy S21, PC portable Gamer Lenovo, Disque SSD Samsung, etc, mais aussi une sonnette vidéo connectée et une enceinte relaxante avec chargeur à induction en promotion !