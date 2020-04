Samsung Galaxy Note 20+ : le futur smartphone repéré en benchmark

Après avoir lancé la série Galaxy S20 en début d'année, le fabricant Samsung prépare ses modèles haut de gamme du second semestre, représentée par les futurs Galaxy Note 20 (si la nomenclature est respectée).

On attend encore de voir si, en ces temps d'épidémie de coronavirus, le groupe coréen pourra procéder à un lancement au milieu de l'été comme à son habitude mais les smartphones sont sans doute à un stade de développement avancé.

Le potentiel Galaxy Note 20+ 5G a d'ailleurs peut-être fait une apparition sur Geekbench.

Un appareil mobile portant la référence SM-N986U a été repéré et pointe dans cette direction, sachant que le Galaxy S10+ 5G porte la référence SM-N976U, rappelle le site SamMobile.

La fiche de Geekbench indique que le smartphone testé exploite une plate-forme kona qui correspond au nom de code du Snapdragon 865, et l'on a sans doute affaire ici à une version US, les modèles européens ayant droit à l'Exynos 990.

Le smartphone est ici accompagné de 8 Go de RAM et tourne sous Android 10, sans doute avec la dernière évolution de la surcouche One UI. Il obtient dans le benchmark des scores en single core de 985 et en multicore de 3220 mais il s'agit sans doute d'un prototype pas encore finalisé.