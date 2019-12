Samsung Galaxy S10 Lite : les derniers détails avant son lancement

La nouvelle série de smartphones de référence Galaxy S11 sera annoncée d'ici quelques mois mais Samsung n'en a pas encore fini avec les appareils mobiles de série 10.

Alors que le Galaxy Note 10 Lite se détaille avant son lancement d'ici quelques jours, le groupe coréen prépare aussi un Galaxy S10 Lite dont les caractéristiques et le prix se précisent peu à peu.

Le smartphone proposera un affichage 6,7 pouces FHD+ Super AMOLED avec un trou centré dans la partie supérieure de l'écran pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

Il embarquera un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec possibilité d'extension via une carte mémoire. Portant la référence SM-G770, le Galaxy S10 Lite fera donc l'impasse sur un SoC Exynos, même pour la version européenne.

Samsung Galaxy S10

A l'arrière, le module photo principal sera de 48 megapixels avec un système de stabilisation optique spécifique Tilt-OIS qui laisse le capteur bouger pour compenser les mouvements.

Sous Android 10 avec interface One UI 2.0, Il sera accompagné d'un module ultra grand angle de 12 megapixels et d'un capteur macro de 5 megapixels. Le Galaxy S10 Lite devrait également intégrer une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 45 Watts.

Son prix européen serait d'environ 679,99 €, avec sans doute de légères variations dues aux taxes nationales.