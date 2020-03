Bon plan : Samsung Galaxy Note 10 / Lite / 10+, S10, S10+, A51 et A71 à prix cassés mais aussi AirPods 2 !

Cdiscount lance une grosse opération promotionnelle ce dimanche portant à la fois sur les smartphones Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10, Note 10 + et Note 10 Lite, A71 et A51 mais aussi sur les écouteurs true wireless AirPods 2 d'Apple.

Les Samsung Galaxy de la gamme 10 ont vu leur prix chuter depuis le lancement le 20 février 2019 des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Et cela se confirme encore plus par cette très belle opération promotionnelle menée par le géant français Cdiscount.

Commençons par le Galaxy S10 qui profite d'un affichage Infinity Super AMOLED QHD+ (3040 x 1440 pixels), en 6,1 pouces avec lecteur d'empreintes ultrasonique intégré et un affichage percé d'un trou pour le capteur photo. Le module est de 10 megapixels avec la capacité d'enregistrer en 4K 30 fps.

Samsung Galaxy S10

A l'arrière, il intègre un triple capteur photo avec un module 12 + 12 megapixels avec zoom optique X2 et un module 16 megapixels ultra grand angle. Le triple capteur photo arrière permet de réaliser de l'enregistrement vidéo 4K en 60 fps et dispose d'un mode super slow motion à 960 fps allongé à 0,8 seconde.

Le Samsung Galaxy S10 embarque un SoC Exynos 9820 octocore gravé en 8 nm avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage. Il est compatible WiFi 6 (802.11ax), à côté du Bluetooth 5. Côté batterie, on trouvera une capacité de 3400 mAh avec la charge sans fil inversée pour recharger certains gadgets.

La promotion du jour concerner le S10 et sa version améliorée S10+ :



Passons ensuite à la gamme Note, avec le très récent Samsung Galaxy Note 10 Lite, mais également les Note 10 et Note 10+.

Le Galaxy Note 10 Lite est disponible depuis quelques semaines seulement, il s'agit pour rappel d'un smartphone proposant un grand affichage 6,7 pouces FHD+ de type Infinity-O et Super AMOLED. Il présente un trou centré pour le capteur photo avant de 32 megapixels qui servira aussi pour du contrôle par gestuelle et dispose d'un lecteur d'empreintes placé sous l'écran.

Il embarque un SoC Exynos 9810 (le processeur du Galaxy S9) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire jusqu'à 512 Go. Le Galaxy Note 10 Lite est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0, tout en intégrant un module NFC.

A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 MP f/1,7 + 12 MP f/2,4 pour zoom optique x2 + 12 MP f/2,2 ultra grand angle (123 degrés) et capacité d'enregistrement vidéo en 4K 60 fps. Les différents modules sont logés dans un carré, confirmant les rendus officieux diffusés ces derniers jours.

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 Watts. On notera la présence d'une prise casque, désormais absente des modèles haut de gamme, et, attribut de la série Galaxy Note, d'un stylet S Pen connecté pour piloter le smartphone à distance.

Cdiscount propose les 3 smartphones à un très bon tarif :



Terminons cette revue des smartphones Samsung avec les modèles A51 et A71.

Le smartphone Galaxy A51 propose un affichage 6,5 pouces FHD+ avec trou centré au sommet de l'écran pour loger le capteur photo avant de 32 megapixels et exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Doté d'une batterie de 4000 mAh avec charge 15 Watts, il se distingue par un système de 4 capteurs photo réunis dans un rectangle similaire à ce que devraient proposer les Galaxy S11.

Dans celui-ci, on trouvera un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle (123 degrés) de 12 megapixels, un module de mesure de la profondeur de champ de 5 megapixels et enfin un autre module 5 megapixels pour la macrophotographie.



Le Galaxy A71 lui ressemble beaucoup mais fait grimper la diagonale d'écran à 6,7 pouces avec dalle Super AMOLED et exploite un SoC Snpadragon 730, tandis que le capteur photo principal est de 64 megapixels et la batterie de 4500 mAh avec charge 25 Watts.



Signalons enfin une très belle promotion sur les écouteurs AirPods 2 et AirPods Pro.

Apple propose les AirPods 2 avec boîtier standard à 179 € tandis que les écouteurs avec boîtier de charge sans fil sont proposés à 229 €, mais Cdiscount fait bien mieux :

