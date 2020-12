Le Samsung Galaxy S2 passe sous Android 11 !

Alors que l'on parle depuis quelques mois du Galaxy S21, voilà que le Galaxy S2 datant quasiment de 10 ans lui vole la vedette grâce à LinageOS.

Actuellement, il est rare de voir un smartphone, Premium ou non, dépasser les 4 ans de support de la part de son fabricant. On peut ainsi espérer voir passer 3 versions d'Android sur son smartphone avant de rester bloqué... Tous les constructeurs ne jouent d'ailleurs pas le jeu et beaucoup sortent ainsi encore des terminaux ne proposant aucune évolution.

Sur ce terrain, Apple fait figure de bon exemple puisque l'iPhone 6S sorti en 2015 tourne actuellement sous iOS 14. Il s'agit là de sa dernière mise à jour majeure, mais le smartphone aura tout de même profité d'une sérieuse longévité.

Sur Android les choses sont différentes et même le géant Samsung ne propose pas un suivi aussi long sur ses terminaux.

Pourtant, il existe des solutions avec les ROM alternatives et notamment Lineage OS. C'est justement l'équipe de Lineage OS qui vient d'annoncer la prise en charge du Galaxy S II avec Linage OS 18.1 lui-même basé sur Android 11.

Attention toutefois si vous disposez encore du smartphone, la version proposée n'est pas encore parfaite. Parmi les problèmes rencontrés : l'impossibilité de recevoir des appels, d'exploiter le GPS ou la radio et certains services Google sont également encore indisponibles.

Par ailleurs la ROM ne fonctionne qu'avec la référence GT-l9100 du smartphone et uniquement cette dernière exploitant le SoC Exynos 4210.

Pour rappel, Samsung avait abandonné son Galaxy SII sous Android Jelly Bean 4.1.2.