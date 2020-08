Samsung Galaxy S20 Fan Edition : les rendus détaillés du smartphone de fin d'année

Pour le second semestre, Samsung ajoutera au Galaxy Note 20 un modèle Galaxy S20 Fan Edition qui se dévoile en rendus détaillés.

Comme l'an dernier, Samsung devrait proposer en fin d'année une version Fan Edition de son smartphone de référence Galaxy S20, en plus du lancement de la série Galaxy Note 20.

Quelques détails ont déjà émergé comme la présence d'un SoC Snapdragon 865, un affichage AMOLED avec un possible rafraîchissement de 120 Hz, ou une étanchéité IP68 pour la coque.

Le Galaxy S20 Fan Edition se précise un peu plus avec les rendus détaillés diffusés par @OnLeaks et @Pricebaba montrant le téléphone sous toutes les coutures. On trouvera ainsi un écran plan d'environ 6,4 pouces avec un poinçon centré pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

A l'arrière, trois capteurs photo seront regroupés dans un rectangle débordant du dos avec une configuration attendue de 12 + 12 (ultra grand angle) + 8 (téléobjectif avec zoom optique x3) megapixels.

Le Galaxy S20 Edition sera compatible 5G mais il reste à voir s'il restera limité à certains marchés comme l'an dernier ou s'il sera plus largement proposé. Il n'est toutefois pas question d'une variante Exynos.