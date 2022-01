Samsung introduit le Galaxy S21 FE 5G à partir de 759 €

Samsung profite de l'édition 2022 du salon CES pour annoncer le lancement de son smartphone Galaxy S21 FE. Une version Fan Edition du Galaxy S21 avec ses principales caractéristiques qui aura su de faire attendre et bénéficie d'un calendrier de sortie atypique.

La pénurie mondiale de composants a pesé et elle avait même fait craindre une annulation pure et simple pour cet appareil. Le risque pour le fabricant est désormais que le Galaxy S21 FE arbore des caractéristiques trop marquées 2021… et pas assez 2022.

Le Galaxy S21 FE (5G) est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm (pas de SoC Exynos 2100) associé à jusqu'à 6 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W et 15 W en sans fil.

Certifié IP68, le terminal affiche sur un écran plan Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition FHD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz (60 Hz ou 120 Hz) et taux de réactivité tactile de 240 Hz. L'écran est protégé par le verre Gorilla Glass Victus.

La partie photo est composée à l'avant d'un capteur de 32 mégapixels pour les selfies. À l'arrière, c'est un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8 ; Dual Pixel ; stabilisation optique), ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,2 ; 123°) et téléobjectif de 8 mégapixels avec du zoom optique x3 (f/2,4).

Le Space Zoom permet de zoomer jusqu'à x30 (zoom hybride) et une fonction Zoom Lock intervient contre les tremblements. À noter par ailleurs la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde, mais pas d'enregistrement 8K.

Un très bon rapport qualité-prix

Épais de 7,9 mm et pesant 177 grammes, le Galaxy S21 FE 5G est décliné en quatre coloris mats (Olive, Lavande, Blanc et Graphite). Il fonctionne avec Android 12 et l'interface One UI 4. Le smartphone est en précommande (disponibilité la semaine prochaine) à un prix de 759 € (6 Go + 128 Go) et 829 € (8 Go + 256 Go).

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 février, une offre de lancement de Samsung propose une paire de Galaxy Buds 2 offerte avec l'achat d'un Galaxy S21 FE.