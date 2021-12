Samsung Galaxy S21 FE : SoC Snapdragon 888 uniquement et Android 11 à bord

Le smartphone Galaxy S21 Fan Edition (FE) sera lancé sous peu et les dernières bribes d'informations affluent. Roland Quandt, de WinFuture, propose un récapitulatif sur les caractéristiques mais ne valide pas l'hypothèse de la présence d'Android 12 dès le lancement.

Il évoque plutôt Android 11 avec la surcouche One UI 3.1, peut-être pour ne pas énerver possesseurs de la série Galaxy S21 qui attendent toujours la mise à jour. Le smartphone proposera un affichage plan 6,4 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement de 120 Hz, lecteur d'empreintes sous l'écran et poinçon pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

A bord, point de SoC Exynos 2100 comme dans la série Galaxy S21 mais un recours uniquement au Snapdragon 888, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (non extensible par carte mémoire).

Samsung avait déjà plutôt misé sur un SoC de Qualcomm pour le Galaxy S20 FE l'an dernier et l'on retrouve ce choix ici, qui n'était pas évident a priori face à la pénurie généralisée de composants.

Le Galaxy S21 FE est attendu avec un capteur grand angle 12 megapixels et un ultra grand angle de 12 megapixels aussi, ainsi qu'un module 8 megapixels pour du zoom x3.

Le smartphone offrira une certification IP68 le rendant étanche aux éclaboussures et immersions courtes et embarquera une batterie de 4500 mAh. WinFuture évoque un tarif de 749 € environ pour la version 6 Go / 128 Go et de 819 € pour le modèle 8 Go / 256 Go, avec quelques variations en fonction des marchés.