Samsung Galaxy S21 FE : lancement le 29 octobre ?

Le Galaxy S21 FE n'a pas été dévoilé durant le mois d'août et la rumeur d'un lancement tardif semble bien se confirmer. La production du smartphone devrait débuter ce mois-ci et une date de lancement en fin d'année paraît logique.

Le leaker Jon Prosser affirme que la commercialisation interviendra le 29 octobre, avec des précommandes démarrant le 20. Curieusement, le leaker indique ne pas avoir connaissance de la date de la présentation officielle, qui pourrait donc se situer début octobre, voire durant le mois de septembre.

Il confirme en revanche les coloris du smartphone, noir, blanc, vert et lavande, et les capacités de stockage : 128 ou 256 Go de stockage. Pour le reste, les rumeurs ne changent pas avec un smartphone qui reprendra les caractéristiques de la série Galaxy S21.

Le SoC Snapdragon 888 initialement prévu mais la pénurie de composants devrait imposer le SoC Exynos 2100 en remplacement sur certains marchés. Le prix du smartphone devrait être relativement attractif pour une configuration haut de gamme et un modèle qui devra compenser l'absence du Galaxy Note 21.